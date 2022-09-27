Йодид калію не для профілактики. У якому разі треба пити і навіщо

Що таке йодид калію

Калію йодид - лікарський засіб, найчастіше продається в аптеках у формі таблеток. Застосовується для лікування захворювань щитовидної залози та для її захисту від впливу радіаційного опромінення (наприклад, при аваріях на атомних станціях, ядерному вибуху).

Препарат блокує поглинання радіоактивного йоду щитовидною залозою, що знижує ризик розвитку раку та інших патологій щитовидки. Захищає лише щитовидну залозу і не захищає інші органи.

Йодистий калій є засобом екстреної йодної профілактики. Він вводиться в організм лише за фактом радіаційної аварії та при впливі на людину радіоактивних ізотопів йоду.

Коли потрібно приймати йодид калію

Пити препарат необхідно лише за реальної небезпеки радіаційного зараження.

Обов'язково потрібно дочекатися офіційного оповіщення! Повідомлення оприлюднять органи влади та ДСНС по радіо, телебаченню на офіційних сайтах.

Оптимально прийняти йодид калію за 6 годин до радіаційного викиду, але через неможливість спрогнозувати таку ситуацію, таблетки допустимо випити протягом 6 годин від початку впливу радіоактивного йоду. Пізніше введення препарату є небезпечним для здоров'я.

Екстрена профілактика йодидом калію здійснюється одноразово, якщо немає додаткових офіційних вказівок.

Чому йодид калію не можна пити для профілактики

Приймати таблетки йодиду калію з профілактичною метою заздалегідь неприпустимо. Препарат діє лише короткий час.

При тривалому прийомі він спричиняє порушення роботи щитовидної залози, а також може виявитися "безкорисним" при необхідності екстреної профілактики під час реальної радіаційної небезпеки.

Водночас тимчасова блокада функції щитовидної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не відбивається на стані здоров'я дітей та дорослих.

Дозування

Дози прийому препарату різняться залежно від віку. Відповідно до інформації МОЗ, пити йодид калію необхідно в наступному дозуванні:

немовлятам до одного місяця (дітям на грудному вигодовуванні) – 16 мг

дітям від одного місяця до трьох років – 32 мг

від 3-х до 12 років – 62,5 мг

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують груддю - 125 мг

Кому препарат протипоказаний

Людям віком від 40 років не рекомендовано пити йодид калію, оскільки у цьому віці щитовидна залоза перестає накопичувати радіоактивний йод. Тому прийом продукту може завдати більше шкоди, ніж користі.

Людям із повністю видаленою щитовидною залозою таблетки йоду приймати не слід. Якщо було часткове видалення, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

Також лікарський засіб протипоказаний при алергії на компоненти препарату, хворобах щитовидної залози, дерматологічних захворюваннях.

Де брати йодид калію

Лікарський препарат у формі таблеток зараз доступний в аптеках та продається без рецепта.

При цьому необхідну кількість йодиду калію закупила і держава. За заявою МОЗ, кожен регіон отримав препарат у розрахунку чисельності населення. У разі радіаційного викиду буде оперативно визначено пункти його видачі людям. Про це офіційно сповістять.

Чи можна замінити йодид калію іншими засобами

Альтернатив йодиду калія немає. Популярні "народні" засоби профілактики, такі як йодна сіточка, спиртовий йодний розчин, "Люголь", йодомарин, що часто використовуються при йододефіциті, не захистять щитовидку у разі радіаційного зараження.

Подібні препарати містять у сотні разів меншу дозу йоду, ніж необхідно для профілактики опромінення.