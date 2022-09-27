Йодид калия не для профилактики. В каком случае нужно пить и зачем

Что такое йодид калия

Калия йодид - лекарственное средство, чаще всего продается в аптеках в форме таблеток. Применяется для лечения заболеваний щитовидной железы и для ее защиты от воздействия радиационного облучения (например, при авариях на атомных станциях, ядерном взрыве).

Препарат блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, что снижает риск развития рака и других патологий щитовидки. Защищает только щитовидную железу, и не защищает другие органы.

Йодистый калий является средством экстренной йодной профилактики. Он вводится в организм только по факту радиационной аварии и при воздействии на человека радиоактивных изотопов йода.

Когда нужно принимать йодид калия

Пить препарат необходимо только при реальной опасности радиационного заражения.

Обязательно нужно дождаться официального оповещения! Сообщения обнародуют органы власти и ГСЧС по радио, телевидению, на официальных сайтах.

Оптимально принять йодид калия за 6 часов до радиационного выброса, но из-за невозможности спрогнозировать такую ситуацию, таблетки допустимо выпить в течение 6 часов с начала влияния радиоактивного йода. Более позднее введение препарата опасно для здоровья.

Экстренная йодная профилактика йодидом калия осуществляется единоразово, если нет дополнительных официальных указаний.

Почему йодид калия нельзя пить для профилактики

Принимать таблетки йодида калия в профилактических целях заранее недопустимо. Препарат действует лишь короткий отрезок времени.

При длительном приеме он влечет нарушение работы щитовидной железы, а также может оказаться "бесполезным" при необходимости экстренной профилактики во время реальной радиационной опасности.

При этом временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых.

Дозировка

Дозы приема препарата различаются в зависимости от возраста. В соответствии с информацией Минздрава, пить йодид калия необходимо в следующей дозировке:

младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) - 16 мг

детям от одного месяца до трех лет - 32 мг

от 3-х до 12 лет - 62,5 мг

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим грудью матерям - 125 мг

Кому препарат противопоказан

Людям старше 40 лет не рекомендовано пить йодид калия, поскольку в этом возрасте щитовидная железа перестает накапливать радиоактивный йод. Поэтому прием препарата может принести больше вреда, чем пользы.

Людям с полностью удаленной щитовидной железой таблетки йода принимать не стоит. Если было частичное удаление, предварительно нужно проконсультироваться с врачом.

Также лекарственное средство противопоказано при аллергии на компоненты препарата, болезнях щитовидной железы, дерматологических заболеваниях.

Где брать йодид калия

Лекарственный препарат в форме таблеток сейчас доступен в украинских аптеках и продается без рецепта.

В то же время необходимое количество йодида калия закупило и государство. По заявлению Минздрава, каждый регион получил препарат с расчетом численности населения. В случае радиационного выброса будут оперативно определены пункты его выдачи людям. Об этом официально оповестят.

Можно ли заменить йодид калия другими средствами

Альтернатив йодиду калия нет. Популярные "народные" средства профилактики, такие как йодная сеточка, спиртовой йодный раствор, "Люголь", йодомарин, которые часто используются при йододефиците, не защитят щитовидку в случае радиационного заражения.

Подобные препараты содержат в сотни раз меньшую дозу йода, чем необходимо для профилактики облучения.