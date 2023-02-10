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Ймовірність того, що вибори Ради будуть у цьому році, нульова, - Веніславський

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Ймовірність того, що вибори в Верховну раду будуть у цьому році, нульова. Навряд чи, попри прогноз голови ГУР Кирила Буданова, Україна зможе закінчити війну влітку - підготовку до голосування треба починати вже в липні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Якщо готувати голосування цього року, то всі виборчі процедури треба розпочинати вже в липні. Кирила Буданова (голова ГУР, - ред.) я дуже поважаю, він єдиний давав усі правильні прогнози. Але ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа - це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича (Буданова, - ред.)", - сказав він.

За словами Веніславськго, зараз усі дискусії про те, коли мають пройти вибори втратили сенс, адже в умовах воєнного стану вибори навряд чи можна проводити з кількох причин.

"Треба забезпечити безпеку учасників виборчого процесу, підготувати виборчі дільниці. В умовах тимчасової окупації територій там в принципі неможливо провести вибори. В прифронтовій зоні також неможливо провести вибори", - перелічив нардеп.

Коли мають відбутися вибори у Верховну раду?

За словами Веніславськго, не зовсім вірно вважати, що парламентські вибори в Україні мають відбутися в цьому році.

"Тут я уже можу дискутувати як фахівець у галузі конституційного права. Є дві норми Конституції, які між собою конкурують. У мене є суто професійна точка зору, яку я ще висловлював, коли був викладачем на кафедрі конституційного права – тобто вона грунтується не на тому, що я народний депутат і тому хочу продовжити собі строк повноважень. Коли ми говоримо, що строк повноважень народних депутатів складає п'ять років – це означає, що народ уповноважив тих депутатів, яких він обрав, п'ять років виконувати свої повноваження", - каже нардеп.

За законом, як каже Веніславський, вибори мають відбутися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної ради, а парламент набув своїх повноважень 31 серпня 2019 року. Якщо брати останню неділю жовтня 2023 року, тоді термін повноважень народних депутатів складе 4 роки і 3 місяці.

"Тим самим ми фактично позбавляємо народ України того права, яким він наділив народних депутатів.Тому моя суб'єктивна точка зору - вибори мали би відбутися в 2024 році", - вважає він.

Раніше глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.

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