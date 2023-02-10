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Вероятность того, что выборы Рады будут в этом году, нулевая, - Вениславский

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Вероятность того, что выборы в Верховную раду будут в этом году, нулевая. Вряд ли, несмотря на прогноз главы ГУР Кирилла Буданова, Украина сможет закончить войну летом – подготовку к голосованию нужно начинать уже в июле.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Если готовить голосование в этом году, то все избирательные процедуры нужно начинать уже в июле. Кирилла Буданова (начальник ГУР, - ред.) я очень уважаю, он единственный давал все правильные прогнозы. Но вероятность того, что мы закончим войну к лету - это чрезмерный оптимизм от Кирилла Алексеевича (Буданова, - ред.)", - сказал он.

По словам Вениславского, сейчас все дискуссии о том, когда должны пройти выборы потеряли смысл, ведь в условиях военного положения выборы вряд ли можно проводить по нескольким причинам.

"Нужно обеспечить безопасность участников избирательного процесса, подготовить избирательные участки. В условиях временной оккупации территорий там, в принципе, невозможно провести выборы. В прифронтовой зоне также невозможно провести выборы", - перечислил нардеп.

Когда должны пройти выборы в Верховную раду?

По словам Вениславского, не совсем верно считать, что парламентские выборы в Украине должны пройти в этом году.

"Здесь я уже могу дискутировать как специалист в области конституционного права. Есть две нормы Конституции, которые между собой конкурируют. У меня чисто профессиональная точка зрения, которую я еще высказывал, когда был преподавателем на кафедре конституционного права - то есть она основывается не на том, что я народный депутат и поэтому хочу продлить себе срок полномочий. Когда мы говорим, что срок полномочий народных депутатов составляет пять лет - это значит, что народ уполномочил тех депутатов, которых он избрал, пять лет выполнять свои полномочия", - говорит нардеп.

По закону, как говорит Вениславский, выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады, а парламент вступил в свои полномочия 31 августа 2019 года. Если брать последнее воскресенье октября 2023 года, то срок полномочий народных депутатов составит 4 года и 3 месяца.

"Тем самым мы фактически лишаем народ Украины того права, которым он наделил народных депутатов. Поэтому моя субъективная точка зрения - выборы должны состояться в 2024 году", - считает он.

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.

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