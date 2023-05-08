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Ймовірність буде завжди: Маляр про можливість загострення на 9 травня

Фото: заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновський

Ймовірність посилення російської агресії не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

За її словами, неможливо на 100% стверджувати або спростувати те, чи буде загострення на 9 травня.

"Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі - так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились", - сказала вона.

Нагадаємо, що у низці областей України школярів у понеділок та вівторок, 8 та 9 травня, переведуть на дистанційну форму навчання.

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Ганна МалярВійна Росії проти України