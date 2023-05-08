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Вероятность будет всегда: Маляр о возможности обострения на 9 мая

Фото: заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Малиновский

Вероятность усиления российской агрессии не зависит от даты и возможна до тех пор, пока идет война.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

По ее словам, невозможно на 100% утверждать или опровергнуть, будет ли обострение на 9 мая.

"Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. То, что россияне любят даты и исторические параллели - да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились", - сказала она.

Напомним, что в ряде областей Украины школьников в понедельник и вторник, 8 и 9 мая переведут на дистанционную форму обучения.

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Анна МалярВойна России против Украины