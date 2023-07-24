UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їжа - не зброя. Борель розкритикував Росію за її удари по українських портах

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія ризикує мільйони людей, оскільки вона використовує продукти харчування як свою зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

Він нагадав, що Росія знищує українські зерносховища та портову інфраструктуру щоденними цілеспрямованими атаками.

"Продовження використання Росією продуктів харчування у якості зброї і припинення Чорноморської зернової ініціативи впливає на глобальну продовольчу безпеку, наражаючи на ризик мільйони людей. Їжа - не зброя", - написав Боррель.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти ще на початку минулого тижня посилили обстріл території України. Під вогнем ворога перебувають переважно південні регіони.

Росіяни, зокрема, атакують портову інфраструктуру країни. Від їхніх ударів вже пошкоджено порти в Одеській області - ворог б'є по сховищах із зерном.

Остання атака окупантів відбулася сьогодні, 24 липня, уночі. Вони запустили по порту "Рені", який знаходиться на Дунаї, дрони-камікадзе "Шахед". З усіма деталями удару можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЖозеп Боррельатака дронівЕвросоюзВійна Росії проти Україниракетный удар