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Еда - не оружие. Боррель раскритиковал Россию за ее удары по украинским портам

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия подвергает риску миллионы людей, поскольку она использует продукты питания в качестве своего оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

Он напомнил, что Россия уничтожает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру ежедневными целенаправленными атаками.

"Продолжающееся использование Россией продуктов питания в качестве оружия и прекращение Черноморской зерновой инициативы влияет на глобальную продовольственную безопасность, подвергая риску миллионы людей. Еда - не оружие", - написал Боррель.

Атаки российских оккупантов

Напомним, российские оккупанты еще на с начала прошлой недели усилили обстрелы территории Украины. Под огнем врага находятся преимущественно южные регионы.

Россияне, в частности, атакуют портовую инфраструктуру страны. От их ударов уже повреждены порты в Одесской области - враг бьет по хранилищам с зерном.

Последняя атака оккупантов состоялась сегодня, 24 июля, ночью. Они запустили по порту "Рени", который находится на Дунае, дроны-камикадзе "Шахед". Со всеми деталями удара можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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