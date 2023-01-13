Їжа та подарунки: на що українці витрачали гроші за останній місяць

Попри тривоги та аварійні відключення світла, у грудні 2022 українці на 15% більше, ніж у листопаді, сплачували покупки картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку. Зростання обсягів до 58,8 млрд грн зумовлено традиційними приготуваннями до новорічних та різдвяних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, серед новорічними святами українці більше купували продуктів харчування - на 22% порівняно з листопадом 2022 року. Витрати на їжу склали майже 46% від загальних карткових витрат (27 млрд грн).

Найбільш популярними товарами місяця стали гаджети та косметика - витрати на купівлю електроніки та побутової техніки зросли у грудні на 21% до 4,6 млрд грн, а витрати в мережах магазинів косметики та побутової хімії зросли на 18% до 5,5 млрд.

Також у грудні українці більше купували ліків - на 14%, та пального - витрати на АЗС зросли протягом останнього місяця року на 10%. Витрати на кафе й ресторани у грудні 2022 року майже не збільшилися у порівнянні з попереднім місяцем - лише на 6%, а покупки одягу та взуття залишилися незмінними.