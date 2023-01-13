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Еда и подарки: на что украинцы тратили деньги за последний месяц

Фото: расходы украинцев в декабре 2022 года выросли на еду и подарки (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на тревоги и аварийные отключения света, в декабре 2022 года украинцы на 15% больше, чем в ноябре, платили покупки картами в сети торговых терминалов ПриватБанка. Рост объемов до 58,8 млрд грн обусловлен традиционными приготовлениями к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, среди новогодних праздников украинцы больше покупали продуктов питания - на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года. Расходы на еду составили почти 46% от общих карточных расходов (27 млрд грн).

Наиболее популярными товарами месяца стали гаджеты и косметика - затраты на покупку электроники и бытовой техники выросли в декабре на 21% до 4,6 млрд грн, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии выросли на 18% до 5,5 млрд грн.

Также в декабре украинцы больше покупали лекарства - на 14% и топлива - расходы на АЗС выросли в течение последнего месяца года на 10%. Расходы на кафе и рестораны в декабре 2022 года почти не увеличились по сравнению с предыдущим месяцем - всего на 6%, а покупки одежды и обуви остались неизменными.

Напомним, топ-категории, в которых заказывали и покупали украинцы к Новому году - это товары для детей, автотовары, товары для активного отдыха и туризма, дома и сада.

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