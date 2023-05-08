Ездил на оккупированные территории и героизировал оккупантов: российский актер Машкову получил подозрение

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины и героизирует преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. После начала полномасштабной войны он неоднократно выступал в поддержку захватчиков во время массовых мероприятий с участием Путина.

Кроме того, Машков на собственном Telegram-канале и на странице в Instagram с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков регулярно героизирует военные преступления оккупантов.

Так, актер в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

К тому же Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку войны.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу Кремля.

Правоохранители сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В настоящее время Машков находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.