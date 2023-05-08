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Ездил на оккупированные территории и героизировал оккупантов: российский актер Машкову получил подозрение

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Понедельник 08 мая 2023 13:24
Ездил на оккупированные территории и героизировал оккупантов: российский актер Машкову получил подозрение Фото: Владимир Машков (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины и героизирует преступления оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что Машков входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. После начала полномасштабной войны он неоднократно выступал в поддержку захватчиков во время массовых мероприятий с участием Путина.

Кроме того, Машков на собственном Telegram-канале и на странице в Instagram с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков регулярно героизирует военные преступления оккупантов.

Так, актер в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов призывал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

К тому же Машков незаконно приезжал во временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку войны.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его взрывной деятельности в пользу Кремля.

Правоохранители сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В настоящее время Машков находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, в Харькове задержали иностранного блоггера, который публично поддерживал российскую агрессию.

Кроме того, в Донецкой области задержали двух российских агенток, одна из которых работала на ЧВК "Вагнера".

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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