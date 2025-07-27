Ездить с любимцем стало проще: "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных
В "Укрзализныце" на этой неделе обновили правила перевозки животных в поездах. Теперь путешествия с любимцами станут более удобными как для владельцев, так и для хвостатых пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Известно, что еще в прошлом году "Укрзализныця" инициировала изменения в правила перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами комфортными.
Перед внесением на рассмотрение именно такой редакции правил железнодорожники провели консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.
И вот на этой неделе правила перевозки животных в поездах обновлены
Отныне большие собаки, а именно те, что выше 45 см в холке, могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:
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в скоростном поезде "Интерсити+" при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду: собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них;
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в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе (в купе это правило действовало и раньше);
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служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.
Маленькие животные во время путешествия, а именно: коты, собаки мелких пород до 45 см в холке, отныне:
- могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе;
- переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" - для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.
Во всех случаях владельцы животных должны:
- обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);
- позаботиться о комфорте животного и окружающих.
В случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций от соседства с животным стоит обращаться к проводникам или стюардам - поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия.
"Спасибо Минразвития, Минюсту, экспертам UAnimals и всем причастным за работу над актуализацией правил для комфортных путешествий украинскими поездами", - добавили железнодорожники.
Изменения в "Укрзализныце"
Заметим, что "Укрзализныця" и UAnimals начали активно работать над изменениями относительно животных в поездах после истории о нацгвардейце Валерии и его служебном лабрадоре, которые ехали в тамбуре "Интестити" из Киева в Чернигов.
Их не пустили в вагон, поскольку по правилам нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке.
Тогда отмечалось, что это правило действовало не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных.
Нацгвардия объяснила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени.
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