Їздите у таксі з непристебнутим паском безпеки? Ось який штраф за це "світить"

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Який штраф за непристебнутий пасок безпеки у таксі

Штраф платить водій чи пасажир

Яке покарання, крім штрафу, можуть накласти

Який штраф за непристебнутий пасок безпеки у таксі

ПДР зобов'язують використовувати паски безпеки під час руху транспорту. Перед початком руху водію треба переконатися, що пасажири дотримуються до цього правила. Якщо ж пасажир відмовляється пристібатись, таксист має право йому відмовити у поїздці.

На практиці нерідко водії таки не змушують пасажирів пристібатись в авто. У більшості випадків камери на дорогах фіксують саме порушення водіїв, оскільки їх на першому сидінні краще видно.

Але у ряді випадків правоохоронці можуть виявити, що пасажир таксі є непристебнутим під час руху і виписати штраф за це. Його розмір становить 510 гривень.