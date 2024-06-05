Штрафи, але не завжди. Які покарання за їзду по смузі для громадського транспорту

За їзду по смузі громадського транспорту доведеться сплатити штраф. Втім, далеко не завжди. Часом о цій смузі рух дозволяється у чітко встановлені години.

РБК-Україна розпитало адвоката і магістра права Євгена Буліменко про те, що треба знати про заборону руху по смузі, якою рухаються автобуси, тролейбуси та інший комунальний транспорт.

Яке покарання за рух смугою громадського транспорту

Рух смугою громадського транспорту приватними автомобілями є адміністративним правопорушенням, звертає увагу Євген Буліменко. Це регулюється частиною 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"За таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень", - пояснює адвокат.

В поліції нагадують, що уважно слідкують за дотриманням цього правила. Зранку або ввечері, коли рух на дорогах найактивніший, контролювати водіїв можуть спеціальні птарулі. В Києві вони нерідко чергують, наприклад, на мостах.

"Патрульні продовжують слідкувати за дотриманням ПДР на вулицях столиці, зокрема, виявляють порушення на смузі, що призначена для руху маршрутних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні поліції Києва.

Зверніть увагу. Пункт 17 Правил дорожнього руху України свідчить, що водіям не маршрутних транспортних засобів не можна рухатися по смузі позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11. Винятком є ​​водії таксі та велосипедів.

При цьому для повороту направо заїжджати на смугу для громадського транспорту дозволено. Також водіям дозволяється заїхати для посадки або висадки пасажира. Заїжджати на смугу для громадського транспорту можна тільки в місцях розриву суцільної лінії дорожньої розмітки.

Фото: Рух смугою громадського транспорту поза дозволеними годинами карається штрафом у розмірі 680 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)

Коли по смузі громадського транспорту можна їхати

Окремі смуги для руху громадського транспорту в містах часто обладнують у містах з активним рухом автомобілів. Їхати приватними автомобілями заборонено, але не завжди.

Біля таких смуг на спеціальному знаку може бути вказано часовий проміжок, коли цими смугами користуватися дозволяється і штрафом не карається.

Переважно ними смугами для громадського транспорту їхати не в пікові години.

Наприклад, заборонити рух по смузі громадського транспорту можуть з 7 до 11 ранку. Це робиться для того, щоб розвантажити рух громадського транспорту, і щоб автобуси та тролейбуси рухалися за графіком без затримок. Тому треба щоразу звертати увагу на знаки, розміщені біля смуг громадського транспорту та орієнтуватися по них.