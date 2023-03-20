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Їздили на техніці з прапором України. Росіяни влаштовують провокації в Луганській області

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Луганськ, Понеділок 20 березня 2023 08:57
Їздили на техніці з прапором України. Росіяни влаштовують провокації в Луганській області Фото: росіяни їздять на техніці з прапором України, намагаючись розшукати партизанів у Луганській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не залишають спроб розшукати партизанів у Луганській області. Для цього вони влаштовують провокації, які використовують прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Так, у Білокуракінському районі Луганської області росіяни вдалися до чергових провокацій.

"Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором - росіяни дивилися на реакцію місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

Безпосередньо в райцентрі вони залучили "собр", усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу вони зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

Крім того, перевіряли школярів, які певний час були відсутніми в школах, через їхню можливу участь у дистанційному навчанні в українських освітян.

Як повідомлялось, для працевлаштування в окупованому Рубіжному Луганської області окупанти тепер вимагають у місцевого населення паспорт РФ.

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