Окупанти змушують мешканців Рубіжного в Луганській області отримувати паспорти РФ
Для працевлаштування в Рубіжному Луганської області окупанти тепер вимагають людей мати паспорт РФ.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За даними генштабу, так звана окупаційна влада Рубіжного примушує населення отримувати громадянство Російської Федерації.
"Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина російської федерації", - заявили в штабі.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 100 атак російських окупантів.
Після чого в генштабі повідомили, що українські бійці завдали 13 ударів по районах зосередження загарбників.
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