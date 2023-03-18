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Окупанти змушують мешканців Рубіжного в Луганській області отримувати паспорти РФ

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Україна, Субота 18 березня 2023 18:44
Окупанти змушують мешканців Рубіжного в Луганській області отримувати паспорти РФ Фото: окупанти змушують мешканців в Луганській області отримувати паспорти РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Для працевлаштування в Рубіжному Луганської області окупанти тепер вимагають людей мати паспорт РФ.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними генштабу, так звана окупаційна влада Рубіжного примушує населення отримувати громадянство Російської Федерації.

"Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування необхідно мати паспорт громадянина російської федерації", - заявили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 100 атак російських окупантів.

Після чого в генштабі повідомили, що українські бійці завдали 13 ударів по районах зосередження загарбників.

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