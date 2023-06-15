Їзда на зимовій гумі влітку: названо ТОП 3 головних небезпек

Прискорюється зношування шин

Експлуатація автомобіля влітку на зимовій гумі дозволяє відмовитися від послуг шиномонтажу навесні та восени. Але, таким чином, власник авто прирікає покришки на прискорене зношування у теплу пору року. Це пов'язано з тим, що зимові шини мають спеціальний склад для забезпечення належних зчіпних властивостей при низьких температурах, тому при температурах +10 градусів за Цельсієм і вище вони стають занадто м'якими і зношуються значно швидше за літні покришки (іноді вдвічі швидше).

Також варто відзначити, що ціна літніх коліс у середньому на 20-25% нижча за зимові шини одного розміру того ж виробника. Тому в багатьох країнах ЄС автомобілісти, які мають великі пробіги, лише заради продовження ресурсу дорожчої зимової гуми і перевзуваються влітку. На "зимі" можуть залишити другу, або навіть третю машину в сім'ї, яка їздить найменше.

Погіршується керованість

Зимові шини розраховані конструкторами під певні умови експлуатації: сніг, снігова каша, навіть лід або просто морозний асфальт. Тому вони не можуть гідно справлятися із сильним дощем, або 30-градусною спекою. Відповідно, вони не відводять воду з плями контакту шини з дорогою в такому обсязі, як літні шини. Це може призвести до виникнення аквапланування (втрати керованості) в сильний дощ на набагато меншій швидкості, ніж на літніх шинах.

Як ми вже говорили, зимові шини м'якші. Тому в теплу пору року автомобілі на них мають гіршу керованість, на розігрітому асфальті шина підламується в поворотах, протектор гірше тримається за дорогу. Через м'який склад у спеку також збільшується і гальмівний шлях – на 5-10 метрів, залежно від швидкості, що дуже багато.

Збільшується витрата палива

Для зимових шин дуже важливі зчіпні властивості та підвищений опір коченню. Цей параметр у "зими" значно більший, ніж у літніх покришок того ж розміру. Це пов'язано з тим, що взимку авто їздить по менш стабільним і рівномірним покриттям.

Чим більший у шин опір коченню, тим більше машині потрібно витратити енергії на рух, відповідно, зростає і витрата палива. До того ж, зі зростанням споживання бензину або дизеля зростають викиди CO2 та інших шкідливих речовин. Іноді різниця у витраті палива на літніх та зимових колесах може досягати 10%.