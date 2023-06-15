Езда на зимней резине летом: названы ТОП 3 главных опасностей

Ускоряется износ шин

Эксплуатация автомобиля летом на зимней резине позволяет отказаться от услуг шиномонтажа весной и осенью. Но, таким образом, владелец авто обрекает покрышки на ускоренный износ в теплое время года. Это связано с тем, что зимние шины имеют специальный состав для обеспечения должных сцепных свойств при низких температурах, потому при температурах +10 градусов по Цельсию и выше они становятся слишком мягкими и изнашиваются существенно быстрее летних покрышек (иногда в два раза быстрее).

Также стоит отметить, что цена летних колес в среднем на 20-25% ниже зимних шин одного размера того же производителя. Потому во многих странах ЕС автомобилисты, которые имеют большие пробеги, только ради продления ресурса более дорогой зимней резины и переобуваются летом. На "зиме" же могут оставить вторую, или даже третью машину в семье, которая ездит меньше всего.

Ухудшается управляемость

Зимние шины рассчитаны конструкторами под определенные условия эксплуатации: снег, снежная каша, даже лед, или просто морозный асфальт. Потому они не могут достойно справляться с сильным дождем, или 30-градусной жарой. Соответственно они не отводят воду из пятна контакта шины с дорогой в таком объеме, как летние шины. Это чревато возникновением аквапланирования (потери управляемости) в сильный дождь на гораздо меньшей скорости, чем на летних шинах.

Как мы уже говорили, зимние шины более мягкие. Потому в теплое время года авто на них имеют худшую управляемость, на разогретом асфальте шина подламывается в поворотах, протектор хуже держится за дорогу. Из-за мягкого состава в жару также увеличивается и тормозной путь – на 5-10 метров, в зависимости от скорости, что очень много.

Увеличивается расход топлива

Для зимних шин очень важны сцепные свойства и повышенное сопротивление качению. Этот параметр у "зимы" значительно больше, чем у летних покрышек того же размера. Это связано снова-таки с тем, что зимой авто ездит по менее стабильным и равномерным покрытиям.

Чем больше у шин сопротивление качению, тем больше машине нужно потратить энергии на движение, соответственно, возрастает и расход топлива. К тому же, с ростом потребления бензина, или дизеля растут выбросы CO2 и других вредных веществ. Порой разница в расходе топлива на летних и зимних колесах может достигать 10%.