UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їзда без шолома на скутері та мотоциклі: який штраф загрожує водіям

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Моторолери, мопеди та мотоцикли належать до категорії транспортних засобів, які часто потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Водії таких транспортних засобів особливо вразливі, і найнебезпечнішою частиною тіла під час аварії є голова.

Відсутність захисного шолома значно знижує шанси на виживання, що робить його використання обов'язковим. Які штрафи загрожують водіям у разі його відсутності - у матеріалі РБК-Україна.

Захисний шолом значно збільшує шанси на безпеку водія та пасажира, зменшуючи ймовірність трагічних наслідків під час ДТП. В Україні їзда на мотоциклі чи скутері без шолома карається штрафом. У 2024 році штраф за це порушення становить 510 гривень як для водія, так і для пасажира. Якщо обидва не використовують шоломи, сума штрафу подвоюється до 1020 гривень.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за відсутність шолома регулюється статтею 121 частиною 5.

Штраф не залежить від типу двоколісного транспортного засобу, тому дотримання правил є обов'язковим як для водіїв мотоциклів, так і скутерів.

Окрім штрафів, використання шолома забезпечує низку переваг, включаючи захист обличчя від пилу, комах та негоди, зниження шуму, а також захист від механічних ушкоджень.

Важливо пам'ятати, що навіть короткі поїздки, як-от до магазину чи на роботу, вимагають використання захисного спорядження.

Сучасні шоломи можуть бути не лише захисними, але й стильними, доповнюючи образ водія. Тому, окрім уникнення штрафів, використання шолома підвищує комфорт і безпеку на дорозі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДРШтрафиВодії