Езда без шлема на скутере и мотоцикле: какой штраф грозит водителям

Защитный шлем значительно увеличивает шансы на безопасность водителя и пассажира, уменьшая вероятность трагических последствий во время ДТП. В Украине езда на мотоцикле или скутере без шлема наказывается штрафом. В 2024 году штраф за это нарушение составляет 510 гривен как для водителя, так и для пассажира. Если оба не используют шлемы, сумма штрафа удваивается до 1020 гривен.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф за отсутствие шлема регулируется статьей 121 частью 5.

Штраф не зависит от типа двухколесного транспортного средства, поэтому соблюдение правил является обязательным как для водителей мотоциклов, так и скутеров.

Кроме штрафов, использование шлема обеспечивает ряд преимуществ, включая защиту лица от пыли, насекомых и непогоды, снижение шума, а также защиту от механических повреждений.

Важно помнить, что даже короткие поездки, например в магазин или на работу, требуют использования защитного снаряжения.

Современные шлемы могут быть не только защитными, но и стильными, дополняя образ водителя. Поэтому, кроме избежания штрафов, использование шлема повышает комфорт и безопасность на дороге.