Їзда на шипах влітку: наслідки та ризики для вашого авто

Перш за все, нагадаємо, що їздити влітку на зимових шинах закони не забороняють. А значить, і на шипи влітку в Україні заборони немає. (Інша справа, що в багатьох країнах Європи шипи заборонені і взимку, але це тема іншої розмови).

Відмінності зимових від літніх

Для початку нагадаємо про відмінності літніх та зимових шин. Їх всього дві: різні якості гумової суміші протектора та різний характер його малюнка. Відповідно, гума і малюнок кожного типу краще пристосовані до сезонного стану дорожнього покриття.

Значить, гумовий компаунд зимової шини зберігає свою еластичність і на лютому морозі, щоб кожна шашка протектора щільно прилягала до мікронерівностей асфальту – через що колесо добре тримається зимової дороги. Разом з тим нарізані на зимовому протекторі канавки і ламелі добре чіпляються за сніг та лід, а шашки літнього малюнку краще пристосовані до сухого асфальту. Зрозуміло, що в "чужих" дорожніх умовах, точніше, в "чужий" сезон кожна шина буде працювати неефективно. При тому якщо зимова влітку буде просто неефективна, то літня взимку – відверто небезпечна.

Недоліки зимових шин влітку

Зимова гумова суміш сама по собі дуже м’яка, і на гарячому асфальті ця якість починає заважати – зчеплення зимових шин з дорогою влітку залишає бажати кращого.

Відтак, у зимових шин на гарячій поверхні:

Більший гальмівний шлях. При інтенсивному гальмуванні колеса на зимовій гумі раніше зриваються в юз (або раніше почне спрацьовувати система ABS, продовжуючи гальмівний шлях).

Більша схильність до заносу (зносу) при маневруванні на швидкості. При проходженні повороту на надмірній швидкості машина спробує попливти назовні повороту раніше, ніж це станеться на літніх шинах.

Гірша чутливість керма. Це за великим рахунком вже спортивна характеристика, і пересічний водій навряд чи відчує такий недолік. І все ж таки скажемо, що м’яка зимова гума на теплому асфальті погано передає дрібні рухи кермом.

Отже, з точки зору нашої сьогоднішньої теми, їздити влітку на зимових шинах цілком можливо, хоча і не так сміливо, як хотілось би. Але чи не додають своїх нюансів шипи?

Шипи і літо

Тестування шипованих шин у літніх умовах проводились експертами неодноразово. І як не дивно, суттєвих відмінностей у поведінці шипованих і нешипованих зимових шин влітку немає.

Як і можна очікувати, металеві шипи зменшують зону контакту шини з дорогою. Але у більшості моделей цей мінус перекривається більшою м’якістю гуми протектора, яка характерна для арктичних моделей (у тому числі і шипованих).

Інші мінуси шипів улітку зовсім не стосуються питань безпеки. Наприклад, шиповані шини більш шумні. А ще на теплому асфальті "зубасті" покришки швидко псуються – шипи перегріваються у своїх гніздах і, не маючи охолодження снігом (льодом), підсмажують гуму навколо себе. Відтак гніздо не тримає шип і він випадає. Їздити з втраченими шипами не забороняється, хоча з технічної точки зору це неправильно. І насамкінець варто нагадати, що зимова гума влітку дуже швидко зношується.



Коротко

Що є те є – кататись у спеку з шипами на колесах не зовсім правильно, і навіть трохи дивно. Але, якщо керувати сімейною машиною акуратно, не вдаючись до спортивних прийомів та не доводячи діло до критичних ситуацій, зимові шиповані шини на літній дорозі можна вважати цілком прийнятними – хоча і не без згаданих вище застережень.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.