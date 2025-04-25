"Її мало не знесло вибухом", а вона раділа "прильотам": у Харкові СБУ викрила фанатку РФ

За даними слідства, мешканка Харкова з листопада 2023 року систематично публікувала в проросійських Telegram-каналах коментарі, в яких прославляла військові держави-агресори.

Вона писала, що молиться за окупантів і бажає кожного з них "ангела-хранителя", а також стверджувала, що Харків нібито чекає на так званих "освободителів".

Ба більше, за даними прокуратури, перевірювана раділа "прильотам" по обласному центру, попри те, що, як сама писала, її "ледве не знесло з балкону" вибуховою хвилею внаслідок ворожого удару.

Протиправний характер висловлювання перевірюваної підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Відтак, за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури 53-річній жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, в якому міститься глорифікація осіб, які зробили збройну агресію РФ проти України.