"Ее чуть не снесло взрывом", а она радовалась "прилетам": в Харькове СБУ разоблачила фанатку РФ

По данным следствия, жительница Харькова с ноября 2023 года систематически публиковала в пророссийских Telegram-каналах комментарии, в которых прославляла военные государства-агрессора.

Она писала, что молится за оккупантов и желает каждому из них "ангела-хранителя", а также утверждала, что Харьков якобы ждет так называемых "освободителей".

Более того, по данным прокуратуры, проверяемая радовалась "прилетам" по областному центру, несмотря на то, что, как сама писала, ее "чуть не снесло с балкона" взрывной волной в результате вражеского удара.

Противоправный характер высказывания проверяемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы.

Следовательно, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры 53-летней женщине сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в котором содержится глорификация лиц, совершивших вооруженную агрессию РФ против Украины.