Їсти смачно й дешево: як заощадити на харчуванні у відпустці

Зекономити на їжі під час подорожі цілком реально - варто лише трохи продумати деталі ще на етапі планування.
Про лайфхаки, які допоможуть зменшити витрати без втрати вражень, у коментарі для РБК-Україна розповіла директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.
"Один із найефективніших способів заощадити - обрати житло з кухнею або мінікухнею. Навіть якщо готувати тільки сніданки чи вечері, це може скоротити витрати на харчування вдвічі. Особливо якщо ви подорожуєте родиною чи компанією", - зазначає вона.
Фахівчиня радить купувати продукти в місцевих супермаркетах або на ринках, подалі від туристичних локацій. Це не лише дешевше, а й дозволяє краще зануритися в побут країни.
"Уникайте ресторанів у центрі - буквально за кілька кварталів ціни вже інші, а атмосфера автентичніша. Зручно й вигідно брати житло з включеним сніданком - мінус витрати та мінус час на пошук кафе зранку", - додає Якименко.
Також у багатьох європейських країнах працюють мобільні застосунки на кшталт Too Good To Go, MealPal чи The Fork, які пропонують страви зі знижками. Наприклад, у Копенгагені можна взяти ланч за 4 євро, який зазвичай коштує 15-20.
І, звісно, стрітфуд: у Туреччині, Таїланді чи В’єтнамі вулична їжа - не лише бюджетна, а й смачна, колоритна та часто краща за ресторанну.
Раніше РБК-Україна розповідало про основні витрати під час подорожі, які варто враховувати заздалегідь: авіаквитки, житло, харчування, розваги, підготовку до поїздки та час на організацію. Експертка Наталія Якименко дає поради, як зекономити, зокрема завдяки ранньому бронюванню та уникненню туристичних місць.
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