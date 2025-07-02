"Їм в Україні місця немає": Зеленський про позбавлення громадянства Онуфрія

Глава української держави зазначив, що триває робота щодо тих людей, які пов'язали себе з Росією.

"Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, у тому числі проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію або виправдовує її - усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення", - додав Зеленський.

За його словами, Рада нацбезпеки ухвалить нові рішення про санкції.