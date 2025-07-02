"Їм в Україні місця немає": Зеленський про позбавлення громадянства Онуфрія

Людям із політичним впливом і російським паспортом, які працюють проти української незалежності, немає місця в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава української держави зазначив, що триває робота щодо тих людей, які пов'язали себе з Росією.
"Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, у тому числі проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію або виправдовує її - усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення", - додав Зеленський.
За його словами, Рада нацбезпеки ухвалить нові рішення про санкції.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила, що на підставі зібраної нею інформації предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України.
З'ясувалося, що у митрополита є російський паспорт. РБК-Україна вже отримало фото документа.
За інформацією правоохоронців, митрополит Онуфрій отримав паспорт РФ ще в 2002 році.
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