"Їм краще ховатися". Нардеп розповів скільки військовозобов'язаних не оновили дані

Журналістка у розмові із Федієнко зазначила, що наразі відомо про 6 млн українців, які не оновили військово-облікові дані та запитала у нього чому, на його думку, не працює оновлене законодавство стосовно мобілізації та навіщо працівники ТЦК та СП мають знову вдаватися до так званих "вуличних рейдів" з оповіщення громадян.

"Так, ви правильно кажете. У нас понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці", - зазначив він.

Федієнко також риторично запитав, з погляду на поточну ситуацію, який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 мільйонів прийти згідно з чинним законодавством і стати на облік, оновити свої дані?

Він також додав, що економічне бронювання не є справедливим, адже складається ситуація, що люди, які мають гроші, не воюють, а ті, хто не має - воюють.

Окрім цього, Федієнко наголосив на тому, що за випадки хабарництва необхідно людей карати, згідно із законодавством України.

Він також зауважив, що багатьом інформаційним каналам, можливо, росіянам, потрібно розхитувати внутрішній стан в країні.

Народний депутат висловив свою думку і стосовно так званої "бусифікації".

"Я був, є і буду категорично проти цього", - сказав Федієнко.

Він нагадав громадянам, що вони можуть особисто йому через звернення доповідати про випадки перевищення своїх повноважень співробітниками ТЦК та СП.

Федієнко розповів про нещодавній випадок, коли громадянина, який за станом здоров'я не підпадав під мобілізацію, намагалися відправити до навчального центру. Після відповідного звернення та вивчення ситуації, його було відправлено додому.

Нагадаємо, що про так звані "рейди" ТЦК по вулицях та закладах міст України почали знову говорити після того, як після концерту у п'ятницю, 11 жовтня, "Океана Ельзи" в Києві співробітники ТЦК та СП разом із поліцією здійснили масові перевірки військово-облікових даних громадян, які були присутні на ньому.

Після цього у Київському міському ТЦК та СП заявили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно.

Сам Федієнко розповів, що ці "рейди", на його думку, пов'язані зі зверненнями бойових командирів у військкомати для поповнення підрозділів та є необхідними.