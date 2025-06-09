Їхав у відпустку - зупинили через мобілізацію: що робити, коли підійшли поліція та ТЦК

Якщо зупинили на дорозі: перше - не панікувати

Адвокат радить завжди бути готовим до такої ситуації. Ідеально - мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.

"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", - наголошує Трясов.

Що мають право перевіряти поліцейські

Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.

Однак часто трапляється інше: поліцейський зупиняє авто, а далі підходять представники ТЦК і починають вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії - незаконні.

"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", - зазначає юрист.

Також вимагайте, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.

Що робити, якщо кажуть, що ви в розшуку

Нерідко ТЦК заявляє, що ви в розшуку, тому вони вас затримають. Адвокат наголошує, що це - маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:

поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі (ст. 281 КПК);

особа в розшуку - це підозрюваний, який не з’являється до слідчого;

ТЦК не має законного права оголошувати людину в розшук;

те саме стосується і "електронного кабінету Резерв+" - він не закріплений законодавчо.

У такій ситуації ви можете:

вимагайте надати ухвалу суду про оголошення вас у розшук;

запитайте, в рамках якого кримінального провадження ви в розшуку та який маєте процесуальний статус;

якщо відповіді немає - наголосіть, що поліція порушує ваші конституційні права.

Що робити, якщо вас затримують

У разі силового затримання без складання протоколу:

телефонуйте адвокату;

заявляйте усне клопотання про правову допомогу;

дзвоніть на 102 - викликайте слідчо-оперативну групу;

повідомте, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;

також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Протокол - ключовий момент

Поліція не має права доставляти вас до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.

"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ - протокол про вчинення адміністративного правопорушення", - пояснює адвокат.

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