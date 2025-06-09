Їхав у відпустку - зупинили через мобілізацію: що робити, коли підійшли поліція та ТЦК

В Україні дедалі більше чоловіків стикаються з ситуацією, коли перевірки військово-облікових документів застають їх у дорозі - під час відрядження, відпустки чи звичайної поїздки.
Адвокат АО Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі для РБК-Україна розповів, що робити, якщо вас зупинили поліцейські разом із працівниками ТЦК та як захистити свої права.
Адвокат радить завжди бути готовим до такої ситуації. Ідеально - мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.
"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", - наголошує Трясов.
Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.
Однак часто трапляється інше: поліцейський зупиняє авто, а далі підходять представники ТЦК і починають вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії - незаконні.
"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", - зазначає юрист.
Також вимагайте, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.
Нерідко ТЦК заявляє, що ви в розшуку, тому вони вас затримають. Адвокат наголошує, що це - маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:
У такій ситуації ви можете:
У разі силового затримання без складання протоколу:
Поліція не має права доставляти вас до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.
"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ - протокол про вчинення адміністративного правопорушення", - пояснює адвокат.
Після цього:
РБК-Україна раніше писало, що Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців - тепер її треба буде щороку поновлювати через ТЦК, подаючи довідку з місця роботи. Відстрочка діє лише за умови роботи не менше ніж на 0,75 ставки.
Також ми розповідали, що у Верховній Раді обговорюють можливе підвищення віку, до якого чоловікам дозволять виїзд за кордон - до 23-24 років. Це стосується студентів, які навчаються за кордоном і мають змогу повертатися в Україну, не побоюючись заборони на виїзд.
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