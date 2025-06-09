Ехал в отпуск - остановили из-за мобилизации: что делать, когда подошли полиция и ТЦК

В Украине все больше мужчин сталкиваются с ситуацией, когда проверки военно-учетных документов застают их в дороге - во время командировки, отпуска или обычной поездки.
Адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов в комментарии для РБК-Украина рассказал, что делать, если вас остановили полицейские вместе с работниками ТЦК и как защитить свои права.
Адвокат советует всегда быть готовым к такой ситуации. Идеально - иметь заранее заключенный договор с адвокатом об оказании правовой помощи и четкий алгоритм действий на случай остановки.
"Не паникуйте. Это самое главное. Если вы имеете договоренность с адвокатом, звоните ему сразу", - отмечает Трясов.
Полиция действует на основании части 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". В период военного положения полицейский может требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.
Однако часто случается другое: полицейский останавливает авто, а дальше подходят представители ТЦК и начинают требовать документы. Трясов отмечает, что такие действия - незаконны.
"Сотрудники ТЦК не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку", - отмечает юрист.
Также требуйте, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировались на боди-камеры. Это позволит в дальнейшем обжаловать неправомерные действия.
Нередко ТЦК заявляет, что вы в розыске, поэтому они вас задержат. Адвокат отмечает, что это - манипуляция. Об этом свидетельствуют несколько пунктов:
В такой ситуации вы можете:
В случае силового задержания без составления протокола:
Полиция не имеет права доставлять вас в ТЦК без составления протокола об административном задержании.
"Только после составления такого протокола полиция может передать вас ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ - протокол о совершении административного правонарушения", - объясняет адвокат.
После этого:
РБК-Украина ранее писало, что Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых - теперь ее надо будет ежегодно возобновлять через ТЦК, подавая справку с места работы. Отсрочка действует только при условии работы не менее чем на 0,75 ставки.
Также мы рассказывали, что в Верховной Раде обсуждают возможное повышение возраста, до которого мужчинам разрешат выезд за границу - до 23-24 лет. Это касается студентов, которые учатся за границей и могут возвращаться в Украину, не опасаясь запрета на выезд.
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