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Ехал в отпуск - остановили из-за мобилизации: что делать, когда подошли полиция и ТЦК

Фото: Проверка документов во время мобилизации (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине все больше мужчин сталкиваются с ситуацией, когда проверки военно-учетных документов застают их в дороге - во время командировки, отпуска или обычной поездки.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов в комментарии для РБК-Украина рассказал, что делать, если вас остановили полицейские вместе с работниками ТЦК и как защитить свои права.

Если остановили на дороге: первое - не паниковать

Адвокат советует всегда быть готовым к такой ситуации. Идеально - иметь заранее заключенный договор с адвокатом об оказании правовой помощи и четкий алгоритм действий на случай остановки.

"Не паникуйте. Это самое главное. Если вы имеете договоренность с адвокатом, звоните ему сразу", - отмечает Трясов.

Что имеют право проверять полицейские

Полиция действует на основании части 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". В период военного положения полицейский может требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.

Однако часто случается другое: полицейский останавливает авто, а дальше подходят представители ТЦК и начинают требовать документы. Трясов отмечает, что такие действия - незаконны.

"Сотрудники ТЦК не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку", - отмечает юрист.

Также требуйте, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировались на боди-камеры. Это позволит в дальнейшем обжаловать неправомерные действия.

Что делать, если говорят, что вы в розыске

Нередко ТЦК заявляет, что вы в розыске, поэтому они вас задержат. Адвокат отмечает, что это - манипуляция. Об этом свидетельствуют несколько пунктов:

  • понятие "розыск" есть только в Уголовном процессуальном кодексе (ст. 281 УПК);
  • лицо в розыске - это подозреваемый, который не является к следователю;
  • ТЦК не имеет законного права объявлять человека в розыск;
  • то же касается и "электронного кабинета Резерв+" - он не закреплен законодательно.

В такой ситуации вы можете:

  • требуйте предоставить определение суда об объявлении вас в розыск;
  • спросите, в рамках какого уголовного производства вы в розыске и какой у вас процессуальный статус;
  • если ответа нет - подчеркните, что полиция нарушает ваши конституционные права.

Что делать, если вас задерживают

В случае силового задержания без составления протокола:

  • звоните адвокату;
  • заявляйте устное ходатайство о правовой помощи;
  • звоните на 102 - вызывайте следственно-оперативную группу;
  • сообщите, что звоните в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;
  • также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Протокол - ключевой момент

Полиция не имеет права доставлять вас в ТЦК без составления протокола об административном задержании.

"Только после составления такого протокола полиция может передать вас ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ - протокол о совершении административного правонарушения", - объясняет адвокат.

После этого:

  • руководитель ТЦК решает, накладывать ли на вас штраф;
  • это постановление можно обжаловать в суде.

РБК-Украина ранее писало, что Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых - теперь ее надо будет ежегодно возобновлять через ТЦК, подавая справку с места работы. Отсрочка действует только при условии работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также мы рассказывали, что в Верховной Раде обсуждают возможное повышение возраста, до которого мужчинам разрешат выезд за границу - до 23-24 лет. Это касается студентов, которые учатся за границей и могут возвращаться в Украину, не опасаясь запрета на выезд.

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Мобилизация в Украине