Їхав в Умань на Рош га-Шана. На кордоні затримали "туриста" з липовими паспортами

Рош га-Шана 2024

Нагадаємо, у 2024 році єврейський Новий рік, або ж свято Рош га-Шана, припало на 3 жовтня й триватиме два дні.

Однак єврейські свята, згідно з традицією, починаються із заходом сонця напередодні. Тому святкування Рош га-Шана 2024 розпочалось із вечора 2 жовтня й завершиться ввечері 4 жовтня.

Цього року юдеї зустрічають 5785 рік за єврейським календарем.

Зазначимо, що паломництво хасидів до Умані розпочалось ще на початку вересня, тому правоохоронці та міграційники працюють у посиленому режимі.

Через паломництво хасидів в Умані запровадили також спецрежим на в'їзд. У мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.

Згідно з інформацією Об'єднаної єврейської общини України (найбільшої всеукраїнської єврейської організації), станом на ранок 2 жовтня 2024 року до Умані прибули понад 30 тисяч паломників (при цьому більш як 14 тисяч бажаючих прочан-хасидів дістатися туди з різних причин так і не змогли).

Читайте також, як в Умані готувались до паломництва хасидів і для чого потрібні були водолази, кінологи та відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.

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