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Ехал в Умань на Рош ха-Шана. На границе задержали "туриста" с липовыми паспортами

На Рош ха-Шана 2024 в Умань добраться смогли не все (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ирина Костенко

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался попасть в Украину по поддельному паспорту. Мужчина планировал встретить в Умани еврейский Новый год - Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины "Западная граница" в Facebook.

Что известно о судьбе туриста-нелегала

Пограничники рассказали, что гражданин Израиля "ехал в Умань на Рош ха-Шана с паспортным коллажем".

Уточняется, что в Украину он пытался попасть по поддельному паспорту, что и обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка".

В Умань мужчина так и не попал (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Мужчина хотел встретить Рош ха-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана. Во время проверки предъявленного израильтянином документа, инспектор пограничного контроля обнаружил в нем замену фото", - рассказали в пресс-службе "Западной границы".

Одно фото в паспорте поверх другого (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Уточняется, что это была "не просто замена", ведь иностранец наклеил поверх чужого фото свое, которое он "заранее вырезал по контуру, мягко говоря, не ровно".

Подделка оказалась некачественной (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Помимо этой подделки, у израильтянина был с собой еще один липовый паспортный документ с просроченным сроком действия", - добавили в ГПСУ.

В заключение сообщается, что украинские пограничники отказали иностранцу во въезде на территорию страны.

Пост пресс-службы "Западной границы" (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Рош ха-Шана 2024

Напомним, в 2024 году еврейский Новый год, или же праздник Рош ха-Шана, пришелся на 3 октября и продлится два дня.

Однако еврейские праздники, согласно традиции, начинаются с закатом солнца накануне. Поэтому празднование Рош ха-Шана 2024 началось с вечера 2 октября и завершится вечером 4 октября.

В этом году иудеи встречают 5785 год по еврейскому календарю.

Отметим, что паломничество хасидов в Умань началось еще в начале сентября, поэтому правоохранители и миграционники работают в усиленном режиме.

Из-за паломничества хасидов в Умани ввели также спецрежим на въезд. В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.

Согласно информации Объединенной еврейской общины Украины (крупнейшей всеукраинской еврейской организации), по состоянию на утро 2 октября 2024 года в Умань прибыли более 30 тысяч паломников (при этом более 14 тысяч желающих паломников-хасидов добраться туда по разным причинам так и не смогли).

Читайте также, как в Умани готовились к паломничеству хасидов и для чего потребовались водолазы, кинологи и отделение специальных минно-поисковых работ.

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