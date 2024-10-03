Ехал в Умань на Рош ха-Шана. На границе задержали "туриста" с липовыми паспортами

Что известно о судьбе туриста-нелегала

Пограничники рассказали, что гражданин Израиля "ехал в Умань на Рош ха-Шана с паспортным коллажем".

Уточняется, что в Украину он пытался попасть по поддельному паспорту, что и обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка".

В Умань мужчина так и не попал (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Мужчина хотел встретить Рош ха-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана. Во время проверки предъявленного израильтянином документа, инспектор пограничного контроля обнаружил в нем замену фото", - рассказали в пресс-службе "Западной границы".

Одно фото в паспорте поверх другого (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Уточняется, что это была "не просто замена", ведь иностранец наклеил поверх чужого фото свое, которое он "заранее вырезал по контуру, мягко говоря, не ровно".

Подделка оказалась некачественной (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Помимо этой подделки, у израильтянина был с собой еще один липовый паспортный документ с просроченным сроком действия", - добавили в ГПСУ.

В заключение сообщается, что украинские пограничники отказали иностранцу во въезде на территорию страны.

Пост пресс-службы "Западной границы" (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)