Ехал в Умань на Рош ха-Шана. На границе задержали "туриста" с липовыми паспортами

Пограничники задержали гражданина Израиля, который пытался попасть в Украину по поддельному паспорту. Мужчина планировал встретить в Умани еврейский Новый год - Рош ха-Шана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины "Западная граница" в Facebook.
Пограничники рассказали, что гражданин Израиля "ехал в Умань на Рош ха-Шана с паспортным коллажем".
Уточняется, что в Украину он пытался попасть по поддельному паспорту, что и обнаружили пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка".
В Умань мужчина так и не попал (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
"Мужчина хотел встретить Рош ха-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана. Во время проверки предъявленного израильтянином документа, инспектор пограничного контроля обнаружил в нем замену фото", - рассказали в пресс-службе "Западной границы".
Одно фото в паспорте поверх другого (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Уточняется, что это была "не просто замена", ведь иностранец наклеил поверх чужого фото свое, которое он "заранее вырезал по контуру, мягко говоря, не ровно".
Подделка оказалась некачественной (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
"Помимо этой подделки, у израильтянина был с собой еще один липовый паспортный документ с просроченным сроком действия", - добавили в ГПСУ.
В заключение сообщается, что украинские пограничники отказали иностранцу во въезде на территорию страны.
Пост пресс-службы "Западной границы" (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Напомним, в 2024 году еврейский Новый год, или же праздник Рош ха-Шана, пришелся на 3 октября и продлится два дня.
Однако еврейские праздники, согласно традиции, начинаются с закатом солнца накануне. Поэтому празднование Рош ха-Шана 2024 началось с вечера 2 октября и завершится вечером 4 октября.
В этом году иудеи встречают 5785 год по еврейскому календарю.
Отметим, что паломничество хасидов в Умань началось еще в начале сентября, поэтому правоохранители и миграционники работают в усиленном режиме.
Из-за паломничества хасидов в Умани ввели также спецрежим на въезд. В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.
Согласно информации Объединенной еврейской общины Украины (крупнейшей всеукраинской еврейской организации), по состоянию на утро 2 октября 2024 года в Умань прибыли более 30 тысяч паломников (при этом более 14 тысяч желающих паломников-хасидов добраться туда по разным причинам так и не смогли).
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