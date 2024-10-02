Пожежники, водолази й кінологи. Як в Умані підготувались до паломництва хасидів
На час святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана - в Умані організоване цілодобове чергування особового складу й техніки зведеного загону ДСНС (для запобігання виникнення пожеж або інших надзвичайних ситуацій і подій).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Черкаській області у Facebook.
Як рятувальники підготувались до Рош га-Шана 2024
У ДСНС розповіли, що в місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування постів ДСНС:
- пожежно-рятувальних
- водолазно-рятувальних
- моніторингу радіаційної та хімічної обстановки
ДСНС діє на випередження (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Додатково було залучено також:
- піші патрулі ДСНС
- розрахунок з тактичним роботом
- кінологічний розрахунок
- пересувний пункт управління
Рятувальники готові до будь-яких сценаріїв (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
"Водночас водолази ДСНС здійснили обстеження та очищення від небезпечних предметів дна водойми, що буде використовуватися прочанами під час релігійних обрядів", - розповіли у прес-службі рятувальників.
Робота знайшлась навіть для водолазів (фото: facebook.com/DSNSCHERKASY)
Уточнюється, що серед виявлених водолазами предметів були залишки будівельних матеріалів, гілля, скло тощо.
Допис ГУ ДСНС у Черкаській області (скриншот: facebook.com/DSNSCHERKASY)
У прес-службі ДСНС України розповіли також, в Умані під час відзначення прочанами Рош га-Шана чергує відділення спеціальних мінно-пошукових робіт.
Собаки-детектори шість разів на день обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів:
- прилеглі території будівель, де збираються прочани
- речі паломників
Зазначається, що спеціально треновані собаки можуть виявляти одразу декілька видів вибухонебезпечних речовин.
"Завдяки їх бездоганному нюху вони здатні знаходити вибухівку там, де "губиться" металошукач піротехніка. У разі виявлення собаками підозрілого предмета, рятувальники повідомляють вибухотехнічну службу", - пояснили у ДСНС.
Публікація ДСНС України (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Рош га-Шана 2024
Нагадаємо, у 2024 році єврейський Новий рік, або ж свято Рош га-Шана, припадає на 3 жовтня й триватиме два дні.
Однак єврейські свята, згідно з традицією, починаються із заходом сонця напередодні. Тому Рош га-Шана 2024 святкуватиметься з вечора 2 жовтня й завершиться ввечері 4 жовтня.
Цього року юдеї зустрінуть 5785 рік за єврейським календарем.
Паломництво хасидів до Умані розпочалось ще на початку вересня, тому правоохоронці та міграційники працюють у посиленому режимі. Очікувалось, що цього року в Україну можуть приїхати понад 30 000 прочан.
Через паломництво хасидів в Умані запровадили також спецрежим на в'їзд. У мікрорайоні паломництва заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів.
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