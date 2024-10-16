Ехать нельзя даже на зеленый. Водителям напомнили один важный запрет
Перекресток является одним из самых опасных мест на дорогах, где часто случаются аварии из-за нарушения правил проезда. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения важно соблюдать ряд основных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.
В частности, водителям запрещается выезжать на перекресток, даже на зеленый свет , если впереди образовалась пробка, что может повлечь за собой остановку посреди перекрестка и создать препятствие для других транспортных средств и пешеходов.
- Водители также должны всегда отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам, которые пересекают дорогу при повороте.
- Также необходимо соблюдать правила приоритета при движении на регулируемых и нерегулируемых перекрестках.
- Водители должны помнить, что в случае подачи сигнала регулятором или включения сигнала светофора, разрешающего движение, они обязаны дать дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также заканчивающим переход пешеходам.
- Особое внимание следует обратить на трамваи, а также движущиеся навстречу транспортные средства во время левого поворота, поскольку им нужно отдать предпочтение на дороге.
- На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.
В полиции отмечают, что следование этим простым, но важным правилам поможет снизить количество аварий и обеспечить безопасность всех участников движения.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и уважать друг друга на дороге.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно совершить поворот во избежание штрафа при зеленой стрелке и дополнительной секции светофора.
Напомним, что водителей предупредили о важных переменах для водителей с 1 ноября.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.