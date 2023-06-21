Їхали на ротацію під Бахмут. Захисники ліквідували групу російських десантників

Він зазначив, що підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ РФ за наказом висунулися у район Кліщіївки. Вони повинні були змінити на позиціях окупантів 31-ї десантно-штурмової бригади. Останні зазнали втрати у боях під Бахмутом.

"Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження, внаслідок чого багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали в Ростов-на-Дону", - розповів Ковальов.

За словами речника Генштабу, через нестачу місць поранених окупантів вантажівками перевезли до міста Новочеркаськ Ростовської області, де теж переповнені лікарні.

Втрати Росії

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія втратила на війні проти України вже понад 222 тисяч своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили ще понад півтисячі росіян.

При цьому британська розвідка зазначає, що російська армія зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут у березні 2023 року.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України на тлі посилення бойових дій.

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