Їхали на поповнення - потрапили в пекло. "Маґура" показала знищення ворога в Курській області

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті ще 1580 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автотехніки противника.

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