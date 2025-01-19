Ехали на пополнение - попали в ад. "Магура" показала уничтожение врага в Курской области

На Курском направлении враг изо всех сил пытается вытеснить украинские силы, меняя тактику от малых групп до масштабных колонн техники. Но все попытки тщетны, ведь бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе с пилотами FPV-дронов останавливают россиян.

За три дня активной работы батальон беспилотных систем в сотрудничестве с разведчиками и аэроразведкой уничтожил:

БТРы,

танки,

БМП,

квадроциклы,

КамАЗы,

блиндажи врага.

"Направлялись на пополнение "к Ваням" - но FPV 47 бригада "Магура" отправила их просто в ад", - отметили в 47-й бригаде.