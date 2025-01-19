RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Ехали на пополнение - попали в ад. "Магура" показала уничтожение врага в Курской области

Фото: военные показали видео боя с Курского направления (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Россияне пытались наступать на Курском направлении, но получили сокрушительный ответ от ВСУ. FPV-дроны 47-й бригады "Магура" уничтожили колонны техники и блиндажи врага.

На Курском направлении враг изо всех сил пытается вытеснить украинские силы, меняя тактику от малых групп до масштабных колонн техники. Но все попытки тщетны, ведь бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе с пилотами FPV-дронов останавливают россиян.

За три дня активной работы батальон беспилотных систем в сотрудничестве с разведчиками и аэроразведкой уничтожил:

  • БТРы,
  • танки,
  • БМП,
  • квадроциклы,
  • КамАЗы,
  • блиндажи врага.

"Направлялись на пополнение "к Ваням" - но FPV 47 бригада "Магура" отправила их просто в ад", - отметили в 47-й бригаде.

Напомним, что за последние сутки, с 18 на 19 января, россияне потеряли на фронте еще 1580 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 ББМ, 36 БпЛА и 76 единиц автотехники противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты