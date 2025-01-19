Їхали на поповнення - потрапили в пекло. "Маґура" показала знищення ворога в Курській області

Росіяни намагалися наступати на Курському напрямку, але отримали нищівну відповідь від ЗСУ. FPV-дрони 47-ї бригади "Маґура" знищили колони техніки та бліндажі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду .

"Прямували на поповнення "к Ваням" - але FPV 47 бригада "Маґура" відправила їх просто в пекло" - наголосили у 47-й бригаді.

За три дні активної роботи батальйон безпілотних систем у співпраці з розвідниками й аеророзвідкою знищив:

На Курському напрямку ворог щосили намагається витіснити українські сили, змінюючи тактику від малих груп до масштабних колон техніки. Але всі спроби марні, адже бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" разом із пілотами FPV-дронів зупиняють росіян.

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті ще 1580 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автотехніки противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.