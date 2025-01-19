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Їхали на поповнення - потрапили в пекло. "Маґура" показала знищення ворога в Курській області

Україна, Неділя 19 січня 2025 18:22
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Їхали на поповнення - потрапили в пекло. "Маґура" показала знищення ворога в Курській області Фото: військові показали відео бою з Курського напрямку (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни намагалися наступати на Курському напрямку, але отримали нищівну відповідь від ЗСУ. FPV-дрони 47-ї бригади "Маґура" знищили колони техніки та бліндажі ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

На Курському напрямку ворог щосили намагається витіснити українські сили, змінюючи тактику від малих груп до масштабних колон техніки. Але всі спроби марні, адже бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" разом із пілотами FPV-дронів зупиняють росіян.

За три дні активної роботи батальйон безпілотних систем у співпраці з розвідниками й аеророзвідкою знищив:

  • БТРи,
  • танки,
  • БМП,
  • квадроцикли,
  • КамАЗи,
  • бліндажі ворога.

"Прямували на поповнення "к Ваням" - але FPV 47 бригада "Маґура" відправила їх просто в пекло" - наголосили у 47-й бригаді.

Нагадаємо, що за останню добу, з 18 на 19 січня, росіяни втратили на фронті ще 1580 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 18 ББМ, 36 БпЛА та 76 одиниць автотехніки противника.

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