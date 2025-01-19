Ехали на пополнение - попали в ад. "Магура" показала уничтожение врага в Курской области
Россияне пытались наступать на Курском направлении, но получили сокрушительный ответ от ВСУ. FPV-дроны 47-й бригады "Магура" уничтожили колонны техники и блиндажи врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.
На Курском направлении враг изо всех сил пытается вытеснить украинские силы, меняя тактику от малых групп до масштабных колонн техники. Но все попытки тщетны, ведь бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" вместе с пилотами FPV-дронов останавливают россиян.
За три дня активной работы батальон беспилотных систем в сотрудничестве с разведчиками и аэроразведкой уничтожил:
- БТРы,
- танки,
- БМП,
- квадроциклы,
- КамАЗы,
- блиндажи врага.
"Направлялись на пополнение "к Ваням" - но FPV 47 бригада "Магура" отправила их просто в ад", - отметили в 47-й бригаде.
Напомним, что за последние сутки, с 18 на 19 января, россияне потеряли на фронте еще 1580 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 ББМ, 36 БпЛА и 76 единиц автотехники противника.
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