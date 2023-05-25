UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їхали під Вороніж. Окупант розповів, як обманом потрапив на війну в Україну (перехоплення)

Фото: окупант розповів як його відправили воювати у Вороніж (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За словами росіянина, його підрозділ мав захопити Лиман. Однак там ведуться постійні обстріли з боку українських військових.

"Нам відсіч дають жорстку - ледве ноги забрали востаннє. У мене перша лінія, коротше... Там хохли сидять... Хохли, поляки. Міномети, агс, 150-ка кладе. Я ось у відділенні, у мене двох немає людей, було сім", - розповідає окупант.

Він скаржиться на те, що з початку війни йому обіцяли службу під російським Воронежем. Однак його підрозділ відразу потрапив на війну в Україні.

Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти заявляли, що вони не знали про те, що їх відправляють на війну. Вони говорили, що нібито проходять військові навчання.

Ситуація у Лимані

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.

Окрім цього українські військові продовжують вести бої на Лиманському напрямку у Луганській області. Проте погода та ресурси поки не сприяють для наступу. Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, на тому напрямку наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.

Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України