По словам россиянина, его подразделение должно было захватить Лиман. Однако там ведутся постоянные обстрелы украинских военных.

"Нам отпор дают жесткий - едва ноги забрали последний раз. У меня первая линия, короче... Там хохлы сидят... Хохлы, поляки. Минометы, агс, 150 кладет. Я вот в отделении, у меня двоих нет людей, было семь", - рассказывает кафир.

Он жалуется на то, что с начала войны ему обещали службу под русским Воронежем. Однако его подразделение сразу попало на войну в Украине.

Следует напомнить, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты заявляли, что они не знали о том, что их отправляют на войну. Они говорили, что якобы проходят военные учения.

Ситуация в Лимане

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях подвели вражеский танк Т-72 и ликвидировали около 40 кафиров.

Кроме этого, украинские военные продолжают вести бои на Лиманском направлении в Луганской области. Однако погода и ресурсы пока не способствуют наступлению. Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, на том направлении наступление войск зависит не только от имеющихся ресурсов, но и от погодных условий. Хотя представитель не исключил, что для контрнаступления нужно собрать "мощный кулак", имея в виду военную помощь партнеров.

В то же время Генштаб ВСУ отмечает, что россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении.