Їхали під Вороніж. Окупант розповів, як обманом потрапив на війну в Україну (перехоплення)

Російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За словами росіянина, його підрозділ мав захопити Лиман. Однак там ведуться постійні обстріли з боку українських військових.

"Нам відсіч дають жорстку - ледве ноги забрали востаннє. У мене перша лінія, коротше... Там хохли сидять... Хохли, поляки. Міномети, агс, 150-ка кладе. Я ось у відділенні, у мене двох немає людей, було сім", - розповідає окупант.

Він скаржиться на те, що з початку війни йому обіцяли службу під російським Воронежем. Однак його підрозділ відразу потрапив на війну в Україні.

Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти заявляли, що вони не знали про те, що їх відправляють на війну. Вони говорили, що нібито проходять військові навчання.

Ситуація у Лимані

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.

Окрім цього українські військові продовжують вести бої на Лиманському напрямку у Луганській області. Проте погода та ресурси поки не сприяють для наступу. Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, на тому напрямку наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.

Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.