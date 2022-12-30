ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 30 грудня 2022 13:24
Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобіль сім'ї у Харківської області наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Марсель") в Telegram.

За його словами, чоловік та жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.

Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм. Дружина вижила, але отримала поранення.

"Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтесь виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильність та не ігноруйте попереджувальні знаки", - зазначив він.

Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва

Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (t.me/generalmarsel)

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок