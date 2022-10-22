Їхала з дідусем до магазину. Російський снайпер поцілив в автівку, вбивши дитину

Російський снайпер стріляв в автівку і вбив 10-річну дівчинку у Новому Бурлуку Харківської області. Дитина разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею 25 лютого та в їх автівку поцілив снайпер окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь", - йдеться в повідомленні.

Коли дівчинку везли у лікарню в Чугуїв, автомобіль знову потрапив під обстріл.

"Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села", - додали в поліції.

За словами дідуся загиблої дівчинки Миколи Ківшара, до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. В село Новий Бурлук дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.