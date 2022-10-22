Їхала з дідусем до магазину. Російський снайпер поцілив в автівку, вбивши дитину
Російський снайпер стріляв в автівку і вбив 10-річну дівчинку у Новому Бурлуку Харківської області. Дитина разом з дідусем поїхали в магазин за бабусею 25 лютого та в їх автівку поцілив снайпер окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь", - йдеться в повідомленні.
Коли дівчинку везли у лікарню в Чугуїв, автомобіль знову потрапив під обстріл.
"Дівчинка загинула, дідусь з бабусею отримали поранення. Тіло дитини чоловік ніс на руках до найближчого села", - додали в поліції.
За словами дідуся загиблої дівчинки Миколи Ківшара, до війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. В село Новий Бурлук дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.
Спочатку він поховав онуку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.
Нагадаємо, під Куп'янськом Харківської області знайшли ще одного загиблого під час розстрілу окупантів колони автомобілів в кінці вересня. 19-річний юнак став 26 жертвою масового вбивства росіян.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу загинуло 24 людини, серед яких вагітна жінка та 13 дітей.
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