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Ехала с дедушкой в магазин. Российский снайпер обстрелял машину, убив ребенка

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Харьков, Суббота 22 октября 2022 14:20
Ехала с дедушкой в магазин. Российский снайпер обстрелял машину, убив ребенка Фото: российский снайпер обстрелял машину, убив ребенка (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российский снайпер стрелял в автомобиль и убил 10-летнюю девочку в Новом Бурлуке Харьковской области. Ребенок вместе с дедушкой поехали в магазин за бабушкой 25 февраля и в их автомобиль попал снайпер оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Пуля попала в ребенка и прошла насквозь", - говорится в сообщении.

Когда девочку везли в больницу Чугуева, автомобиль снова попал под обстрел.

"Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках в ближайшее село", - добавили в полиции.

По словам дедушки погибшей девочки Николая Кившара, до войны 10-летняя девочка вместе с родителями жила в Харькове. В село Новый Бурлук ребенка перевезли, считая, что там будет безопаснее.

Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.

Напомним, под Купянском Харьковской области обнаружили еще одного погибшего при расстреле оккупантов колонны автомобилей в конце сентября. 19-летний юноша стал 26 жертвой массового убийства россиян.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли 24 человека, среди которых беременная женщина и 13 детей.

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харков
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