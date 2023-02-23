UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Їх присутність, це ганьба". Делегації Росії на ПА ОБСЄ запропонували "слідувати за кораблем"

Фото: Ріхардс Колс, депутат із Латвії (flickr.com/saeima)
Автор: Сергій Пишкін

Присутність російської делегації в ПА ОБСЄ, яка голосувала за анексію територій України, є ганьбою, оскільки це порушує принципи, які інституція повинна захищати.

Про це заявив депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

У своєму Twitter депутат із Латвії оприлюднив уривок виступу під час якого він засудив присутність делегації Росії в ПА ОБСЄ, назвавши останніх воєнними злочинцями.

"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська - це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!", - заявив депутат.

В кінці, скориставшись моментом, Колс запропонував делегації "слідувати за російським кораблем".

"Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел *****", - заявив латвійський депутат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нещодавно послав услід за російським кораблем угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяВійна в Україні