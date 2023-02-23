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"Их присутствие, это позор". Делегации России на ПА ОБСЕ предложили "следовать за кораблем"

Фото: Рихардс Колс, депутат из Латвии (flickr.com/saeima)
Автор: Сергей Пышкин

Присутствие российской делегации в ПА ОБСЕ, голосовавшей за аннексию территорий Украины, является позором, поскольку это нарушает принципы, которые институт должен защищать.

Об этом заявил депутат из Латвии Рихардс Колс, принимавший участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

В своем Twitter-аккаунте депутат из Латвии обнародовал отрывок выступления, в ходе которого он осудил присутствие делегации России в ПА ОБСЕ, назвав последних военными преступниками.

"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно делегация, состоящая из подсанкционных лиц, голосовавших за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые этот институт призывал защищать и сторожить! А мы сидим, будто ничего не произошло!", - заявил депутат.

В конце, воспользовавшись моментом, Колс предложил делегации "следовать за российским кораблем".

"Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабль, пошел *****", - заявил латвийский депутат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер недавно послал вслед за российским кораблем венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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