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"Їх присутність, це ганьба". Делегації Росії на ПА ОБСЄ запропонували "слідувати за кораблем"

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 18:56
"Їх присутність, це ганьба". Делегації Росії на ПА ОБСЄ запропонували "слідувати за кораблем" Фото: Ріхардс Колс, депутат із Латвії (flickr.com/saeima)
Автор: Сергій Пишкін

Присутність російської делегації в ПА ОБСЄ, яка голосувала за анексію територій України, є ганьбою, оскільки це порушує принципи, які інституція повинна захищати.

Про це заявив депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

У своєму Twitter депутат із Латвії оприлюднив уривок виступу під час якого він засудив присутність делегації Росії в ПА ОБСЄ, назвавши останніх воєнними злочинцями.

"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська - це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!", - заявив депутат.

В кінці, скориставшись моментом, Колс запропонував делегації "слідувати за російським кораблем".

"Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел *****", - заявив латвійський депутат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нещодавно послав услід за російським кораблем угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

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