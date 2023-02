"Їх присутність, це ганьба". Делегації Росії на ПА ОБСЄ запропонували "слідувати за кораблем"

У своєму Twitter депутат із Латвії оприлюднив уривок виступу під час якого він засудив присутність делегації Росії в ПА ОБСЄ, назвавши останніх воєнними злочинцями.

"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська - це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!", - заявив депутат.

В кінці, скориставшись моментом, Колс запропонував делегації "слідувати за російським кораблем".

"Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел *****", - заявив латвійський депутат.

