"Их присутствие, это позор". Делегации России на ПА ОБСЕ предложили "следовать за кораблем"

В своем Twitter-аккаунте депутат из Латвии обнародовал отрывок выступления, в ходе которого он осудил присутствие делегации России в ПА ОБСЕ, назвав последних военными преступниками.

"Тот факт, что эта делегация здесь, особенно делегация, состоящая из подсанкционных лиц, голосовавших за аннексию территории независимой страны, Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Луганска - это просто позор! Это те принципы, которые этот институт призывал защищать и сторожить! А мы сидим, будто ничего не произошло!", - заявил депутат.

В конце, воспользовавшись моментом, Колс предложил делегации "следовать за российским кораблем".

"Передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале, процитировав украинских пограничников: "Русский военный корабль, пошел *****", - заявил латвийский депутат.

Для того, чтобы раскрасить, что является причиной #Russian delegation of sanctioned war criminals at @oscepa , I can only repeat what #Russian border guards so eloquently put nearly year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE