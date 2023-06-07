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"Їх там немає". Зеленський дорікнув ООН та Червоному Хресту за бездіяльність після підриву ГЕС

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Організація Об'єднаних Націй та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами Каховську ГЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, такі організації створювались для саме для допомоги у таких бідах. Однак ні ООН, ні Червоний хрест наразі не допомагають Україні боротись з катастрофою.

"Їх тут немає! Хоча катастрофа сталася стільки годин тому, їх там немає. ООН і Червоний Хрест повинні першими бути там, щоб рятувати життя. Бо саме для цього створювалися ці структури", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України щодо допомоги.

"Ми не отримали відповіді. Я в шоці. А якщо реакція і була, то дуже дипломатична", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські загарбники підірвали заміновану Каховську ГЕС. Це призвело до руйнування греблі, частину населених пунктів Херсонської області затопило.

Пропаганда Кремля почала звинувачувати в інциденті Україну, стверджуючи, що причиною руйнування Каховської ГЕС є ракетний удар.

Більш детально про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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