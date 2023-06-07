"Их там нет". Зеленский упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

По словам президента, такие организации создавались именно для помощи в таких бедах. Однако ни ООН, ни Красный крест пока не помогают Украине бороться с катастрофой.

"Их здесь нет! Хотя катастрофа произошла столько часов назад, их там нет. ООН и Красный Крест должны быть первыми там, чтобы спасать жизнь. Ведь именно для этого создавались эти структуры", - заявил Зеленский.

Он отметил, что глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы из Украины о помощи.

"Мы не получили ответа. Я в шоке. А если реакция и была, то очень дипломатическая", – подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению плотины, часть населённых пунктов Херсонской области затопило.

Пропаганда Кремля обвинила в инциденте Украину, утверждая, что причиной разрушения Каховской ГЭС является ракетный удар.

Более подробно о последствиях подрыва – читайте в материале РБК-Украина .

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