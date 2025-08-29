Їдуть не через якість освіти. В КАІ прокоментували виїзд молоді за кордон

Зростання вартості навчання у вишах не є головною причиною, чому українська молодь обирає освіту за кордоном. Ключовим фактором залишається питання безпеки та комфортних умов навчання.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла президентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Ксенія Семенова.
За її словами, навіть після підвищення цін на навчання у вишах попит не знижується, адже абітурієнти орієнтуються не лише на ціну.
"Бакалаврські програми в українських хороших університетах кращі, ніж у середніх польських. Але студенти часто обирають закордонні заклади через умови - теплі аудиторії, сучасне обладнання, якісні гуртожитки", - зазначила Семенова.
Вона наголосила, що українські університети програють конкуренцію західним закладам саме через інфраструктуру та рівень комфорту.
"Поки в наших університетах будуть фізичні умови, як у поганій сільській школі, ми не виграємо цю конкуренцію", - пояснила президентка КАІ.
Також Семенова підкреслила, що безпеки та ризику призову для студентів хлопців не можна виключати з переліку основних причин виїзду.
На її думку, для підвищення конкурентоспроможності української освіти держава має інвестувати в енергоінфраструктуру університетів, оновлення аудиторій та сучасне обладнання.
"Закрийте третину університетів і виділіть ці гроші на інфраструктуру. Без цього ми не зможемо конкурувати з Європою", - наголосила вона.
Кінцева мета КАІ, за словами його президентки, - до 100-річчя увійти в десятку найкращих технічних університетів Східної Європи.
Нагадаємо, КАІ готує пілотів цивільної авіації спільно з чеською льотною школою, адже в Україні закритий повітряний простір. Вартість навчання становить близько 30 тисяч євро, і держава його не фінансує. Університет планує створити власний авіаційний тренінговий центр, але наразі стикається з бюрократичними перешкодами, зокрема щодо використання українських літаків.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зменшилася кількість фіктивних відстрочок від мобілізації через навчання у вишах - СБУ активно перевіряє такі випадки. Водночас у КАІ викрили багаторічну схему з "мертвими душами", через яку університет втрачав сотні тисяч гривень щомісяця.