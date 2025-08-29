Їдуть не через якість освіти. В КАІ прокоментували виїзд молоді за кордон

За її словами, навіть після підвищення цін на навчання у вишах попит не знижується, адже абітурієнти орієнтуються не лише на ціну.

"Бакалаврські програми в українських хороших університетах кращі, ніж у середніх польських. Але студенти часто обирають закордонні заклади через умови - теплі аудиторії, сучасне обладнання, якісні гуртожитки", - зазначила Семенова.

Конкуренція із західними вишами

Вона наголосила, що українські університети програють конкуренцію західним закладам саме через інфраструктуру та рівень комфорту.

"Поки в наших університетах будуть фізичні умови, як у поганій сільській школі, ми не виграємо цю конкуренцію", - пояснила президентка КАІ.

Також Семенова підкреслила, що безпеки та ризику призову для студентів хлопців не можна виключати з переліку основних причин виїзду.

Як залучати студентів до українських вишів

На її думку, для підвищення конкурентоспроможності української освіти держава має інвестувати в енергоінфраструктуру університетів, оновлення аудиторій та сучасне обладнання.

"Закрийте третину університетів і виділіть ці гроші на інфраструктуру. Без цього ми не зможемо конкурувати з Європою", - наголосила вона.

Кінцева мета КАІ, за словами його президентки, - до 100-річчя увійти в десятку найкращих технічних університетів Східної Європи.